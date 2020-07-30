Старейший десантник Татарстана отправился в Москву на юбилей ВДВ — видео

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Старейший десантник Татарстана Павел Клетнев, которому в этом году исполнилось 95 лет, отправился в Москву на празднование 90-летия Воздушно-Десантных войск, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Праздничные мероприятия, на которые пригласили ветерана продлятся четыре дня. Он рассказывает, что сам готов был совершить очередной прыжок с парашютом, но врачи переживают за его здоровье.

Кузьмич, как уважительно зовут его десантники Татарстана, начинал боевой путь еще под Ленинградом в 1942 году, а очередной свой прыжок сделал в возрасте 91 года.

Провожать Клетнева на вокзал пришли кадеты из клуба «Юный десантник».