Шамиль Газизов прокомментировал слова Юрана о сдаче игр в пользу «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию от тренера Сергея Юрана, что в предстоящем сезоне ФК «Уфа» и «Химки» отдадут московскому клубу суммарно 12 очков, специально проигрывая:

— Будем ли обращаться в комитеты за высказывания Юрана? Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать, — сказал Газизов.

Ранее в футбольном клубе «Уфа» отреагировали на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что башкирский клуб в предстоящем сезоне РПЛ специально проиграет «Спартаку» в двух очных матчах — дома и на выезде. Также тренер обвинил в том, что его уволил из подмосковного клуба лично Газизов.



Прочитать о ситуации вокруг увольнения Сергея Юрана из «Химок» и его громких заявлениях можно в материале «Реального времени».

