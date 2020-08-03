В ФК «Уфа» ответили на заявление Юрана о предстоящей сдаче игр «Спартаку»

В футбольном клубе «Уфа» отреагировали на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что башкирский клуб в предстоящем сезоне РПЛ специально проиграет «Спартаку» в двух очных матчах — дома и на выезде.

— «Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.

Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем Юраном друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование. Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения. Сергей — очень резкий человек, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет, — заявил председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.



Прочитать о ситуации вокруг увольнения Сергея Юрана из «Химок» и его громких заявлениях можно в материале «Реального времени».