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Рособрнадзор: 8,5 тыс. выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

16:08, 03.08.2020
Рособрнадзор: 8,5 тыс. выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Фото: realnoevremya.ru

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году на 100 баллов сдали почти 8,5 тыс. выпускников. По сравнению с 2019 годом число стобалльников выросло на 1765 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

По итогам основного периода ЕГЭ зафиксировано 8 494 выпускника, получивших максимальное количество баллов. Больше всего стобалльников зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Краснодарском крае.

Большая часть стобалльников приходится на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Отмечается, что два выпускника набрали максимальный балл сразу по четырем предметам.

Ранее руководитель федеральной группы разработчиков заданий ЕГЭ по математике Иван Ященко спрогнозировал снижение числа стобалльников в этом году.

ОбществоОбразование Татарстан
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