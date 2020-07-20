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Разработчики ЕГЭ спрогнозировали снижение числа стобалльников в этом году

03:30, 20.07.2020
Разработчики ЕГЭ спрогнозировали снижение числа стобалльников в этом году
Фото: Реальное время

В этом году число стобалльников на ЕГЭ может снизиться, рассказал руководитель федеральной группы разработчиков заданий ЕГЭ по математике Иван Ященко.

По мнению Ященко, это связано с тем, что в 2020 году школьники получили аттестаты до ЕГЭ — и «ребята, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, просто на экзамен не пошли», так как получили право поступить в вузы без конкурса. При этом большинство из таких призеров являлись потенциальными «стобальниками», рассказал Ященко «Российской газете».

Напомним, что в этом году ЕГЭ проводился только для тех выпускников, которые намерены были поступать в вузы. В результате этого явка на ЕГЭ снизилась. Так, на первый экзамен в Амурской области не пришло половины выпускников.

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