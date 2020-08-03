В Казани разработали новый проект охранных зон объектов культурного наследия
В Казани разработали новый проект зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия. Он должен исправить некоторые разночтения.
Например, имелись несоответствия границ исторической зоны Казанского кремля, рассказала на «деловом понедельнике» в мэрии главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
Сейчас проект находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ. ПЗО разработали за счет городского бюджета, уточнила Тухватуллина.
В Казани 564 объекта культурного наследия, рассказала главный архитектор. Из них 126 — федерального значения, а также 369 и 68 регионального и местного значения соответственно.Общество Татарстан
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