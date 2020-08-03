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В Казани разработали новый проект охранных зон объектов культурного наследия

13:49, 03.08.2020
В Казани разработали новый проект охранных зон объектов культурного наследия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани разработали новый проект зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия. Он должен исправить некоторые разночтения.

Например, имелись несоответствия границ исторической зоны Казанского кремля, рассказала на «деловом понедельнике» в мэрии главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Сейчас проект находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ. ПЗО разработали за счет городского бюджета, уточнила Тухватуллина.

В Казани 564 объекта культурного наследия, рассказала главный архитектор. Из них 126 — федерального значения, а также 369 и 68 регионального и местного значения соответственно.

Общество Татарстан
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