Тренер Юран заявил, что ФК «Уфа» и «Химки» отдадут 12 очков «Спартаку»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что два клуба РПЛ в предстоящем сезоне будут специально проигрывать московскому «Спартаку» и принесут ему 12 очков. Сегодня телеграм-канал «Мутко против» опубликовал телефонный разговор Юрана с пранкерами:

— Это просто рейдерский захват, как в 90-е. Я бы объяснил губернатору Андрею Воробьеву, просто я за Московскую область переживаю и вообще за «Химки». Туда засунули барыг, у меня других слов просто нет. Команда разбегается, многие покинули и покинут ее. Развал полный.

В футбольных кругах мне рассказывали, что новый генеральный директор «Спартака» Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак», и «Химки» будут. Это гарантированные 12 очков для москвичей. Но я сказал, что это даже не обсуждается. Если хоть намек будет, чтобы сдать игру и помогать «Спартаку». Я в этом не участвую, — завил Юран.

Напомним, что 51-летнего тренера накануне официально уволили из «Химок». На прошлой неделе подмосковный клуб под руководством Юрана играл в финале Кубка России, где уступил питерскому «Зениту» (0:1). Шамиль Газизов в середине июля покинул пост руководителя «Уфы» и стал новым генеральным директором «Спартака».

