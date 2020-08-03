В парке Урицкого появятся бесплатные тренировки по бегу
В парке Урицкого по субботам начнут проводить бесплатные беговые тренировки. Об этом сообщает сайт исполкома Казани.
На тренировках будут проводить разминку, растяжку, объяснять основные правила и упражнения для развития техники бега и правильного дыхания. Тренировка будет занимать 1 час.
Занятия будут проходить каждую субботу в 8.00. Организаторы набирают не более 20 человек из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.
Первые тренировки проекта «Зеленый фитнес» стартовали 4 июля.
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