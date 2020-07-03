В Казани 4 июля пройдут первые тренировки от проекта «Зеленый фитнес»

В Казани 4 июля пройдут первые тренировки на свежем воздухе от проекта «Зеленый фитнес». К занятиям на придомовых территориях допускается ограниченное количество участников — до 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Тренировки пройдут на территориях жилых комплексов «Светлый», «Салават купере», «Арт-сити», а также на площадке у Министерства спорта РТ. Ознакомиться с расписанием и записаться на тренировку можно в официальном instagram-аккаунте проекта.

Напомним, тренировки на свежем воздухе по проекту «Зеленый фитнес» проводятся в Казани с 2015 года. Ранее сообщалось, что в тренировках смогут участвовать не более трех человек.

