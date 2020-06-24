Россияне начали возвращать доллары в банки — до этого они четыре месяца подряд забирали их

Россияне начали возвращать валюту в банки. Объем валютных депозитов за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%.

Как сообщает РБК, в течение четырех месяцев россияне снимали со счетов деньги. Сейчас россияне начали успокаиваться по поводу экономической ситуации в стране и снова пополняют вклады.

Согласно статистике ЦБ РФ, объем средств на валютных депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, что составляет 0,8%. Пока граждане вернули в банки 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала 2020 года.



Ранее Центробанк РФ констатировал, что по итогам апреля 2020 года клиенты российских банков забрали с депозитов $1,1 млрд. За месяц объем вкладов в иностранной валюте сократился на 1,2%, до $88,2 млрд.

