«Казаньзернопродукт» продает хлебозавод в Казани за 124 млн рублей
Конкурсный управляющий АО «Казаньзернопродукт», связанного с «Татфондбанком», объявил о проведении торгов. С молотка пойдут помещения предприятий на улице Хлебзаводской.
Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, начальная стоимость комплекса имущества составляет 124,1 млн рублей.
В перечень недвижимости попали здание мукомольного завода, мельница, производственный корпус комбицеха и другие объекты.
Ранее сообщалось, что основной корпус имущества «Казаньзернопродукта» приобрело ООО «Мельница» за 800 млн рублей. Единым лотом шли недвижимость, земельные участки, оборудование, транспорт и права требования
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