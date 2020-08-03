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«Казаньзернопродукт» продает хлебозавод в Казани за 124 млн рублей

00:32, 03.08.2020
«Казаньзернопродукт» продает хлебозавод в Казани за 124 млн рублей
Фото: ksavm.senet.ru

Конкурсный управляющий АО «Казаньзернопродукт», связанного с «Татфондбанком», объявил о проведении торгов. С молотка пойдут помещения предприятий на улице Хлебзаводской.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, начальная стоимость комплекса имущества составляет 124,1 млн рублей.

В перечень недвижимости попали здание мукомольного завода, мельница, производственный корпус комбицеха и другие объекты.

Ранее сообщалось, что основной корпус имущества «Казаньзернопродукта» приобрело ООО «Мельница» за 800 млн рублей. Единым лотом шли недвижимость, земельные участки, оборудование, транспорт и права требования

Бизнес Татарстан
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