Теннисный турнир Большого шлема US Open проведут в запланированные сроки

Открытый чемпионат США по теннису состоится в запланированные сроки. Проведение US Open намечено на период с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт Ассоциации тенниса США.

Также в запланированные сроки планируется и проведение представительного турнира в Цинциннати, он традиционно проводится перед американским турниром Большого шлема (20 — 28 августа). Отметим, что до начала августа была неясна позиция теннисных федераций по этому вопросу из-за пандемии коронавируса и ухудшения ситуации с зараженными на территории США.

— Здоровье и безопасность участников соревнования стоят для нас в приоритете. Мы сотрудничаем и консультируемся с медиками и властями штата Нью-Йорк. На данный момент разработан план по охране здоровья и безопасности, который поможет снизить риск заражения в местах проведения матчей и проживания теннисистов. Нью-Йорк является одной из самых безопасных локаций в стране по ситуации с коронавирусом, — говорится в заявлении ассоциации.

US Open — один из четырех турниров серии Большого шлема. Соревнования традиционно проходят в конце августа — начале сентября в Нью-Йорке. В прошлом году финалистом престижного турнира стал россиянин Даниил Медведев, который в финале уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Также на осень запланировано проведение Ролан Гаррос во Франции. Этот турнир проходит в мае, однако из-за пандемии сроки сдвинулись. Уимблдон, который проводится в июле, в этом году официально отменен.