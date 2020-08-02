Глава Роспотребнадзора: от коронавируса защищают все антисептики

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила зрителей телеканала «Россия 1», что дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезинфектантом обработали», — сказала она в программе «Вести».

Ранее некоторые специалисты говорили, что спиртовой раствор уничтожает вирус. А вот эффективность хлоргексидина отрицалась.