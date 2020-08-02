Эксперты назвали самые популярные товары в российских магазинах

По итогам января-июля 2020 года самыми популярными продуктами в «Пятерочке» и «Магните» стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research». Чаще покупали только пакет для провизии.

Размер среднего чека в обоих магазинах достиг пика в апреле, когда был разгар пандемии коронавируса — 550 рублей в «Магните и 576 руб. в «Пятерочке». После средний чек снижался и к июлю достиг 500–503 рублей.

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали сокращать расходы на продукты — в июне текущего года оборот розничной торговли сократился на 14,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.