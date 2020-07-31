Татарстанцы сокращают расходы на продукты

Фото: Роман Хасаев

Рынок потребления в Татарстане падает. В июне текущего года оборот розничной торговли сократился на 14,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант». Жители республики больше экономят даже на продуктах: это выяснилось в сравнении с предыдущими месяцами пандемии.



Данные Татарстанстата говорят об увеличении объема оборота розничной торговли в республике в июне 2020 года — он на 11,5% больше майского и составляет 68,2 млрд руб. Однако, по сравнению с июнем прошлого года, показатель сократился на 14,3%.

Падение потребительского рынка за полгода составило 8,4%. Если в феврале падение составило 4,2%, в марте — 6,9%, то в апреле процент составил уже 27,6%, в мае — 21,7%. В январе наблюдалась положительная динамика.

Ограничения на работу бизнеса и перемещение граждан были введены из-за пандемии коронавируса. Сфера услуг и торговли в апреле была практически остановлена. Продолжили работу лишь магазины продовольствия и аптеки. Ограничения стали отменять с середины мая. В июне граждане стали особенно экономить на продуктах. В июне снижение продаж составило 18,9%, в то время как в мае к аналогичному периоду прошлого года оно составляло 16,2%.

Изначально в период пандемии Татарстанцы сокращали расходы на продовольственные товары. Снижение в апреле достигло 37,8% к аналогичному периоду прошлого года, в мае — 26,3%. Оборот предприятий торговли в июне вырос почти на четверть. Таким образом, отставание от прошлого года составило 10,5%, что в денежном выражении составляет 38,3 млрд руб.

Пострадал и рынок платных услуг: в июне 2020 года он сжался на 22,1% до 17,7 млрд руб. Объем бытовых услуг упал до 2,36 млрд, то есть на 29,5%. Парикмахерские, открывшиеся в середине мая, выходили лишь на 33% прежнего спроса, бани — на 37%, а прачечные — на 72%. Спрос повышен лишь на ритуальные услуги — к июню 2019 года наблюдается прирост на 4,3%.

Общественное питание продолжило работать за счет еды на вынос, многие кафе смогли открыть летние веранды. За счет этого оборот вырос на 16,3% в сравнении с маем и достиг 2,04 млрд руб. Тем не менее, по сравнению с июнем 2019 года данный показатель составил 51,8%.

Татарстанстат утверждает, что цены на товары в июне выросли лишь на 0,2% к маю и на 2,2% к концу 2019 года. Продукты подорожали больше всего — на 4,1% с начала года. По данным официальной статистики, зарплата жителей Татарстана сократилась в среднем на 2,2% в апреле-мае. До этого же наблюдался рост.

Ранее был опубликован отчет статистического ведомства об итогах социально-экономического развития Татарстана в первом полугодии 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года большинство главных макроэкономических показателей ухудшилось.

