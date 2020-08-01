В Самаре помогут болельщику, которому на 18 месяцев запретили посещать стадион за снятие маски на матче

Самарские «Крылья Советов» помогут футбольному болельщику Дмитрию Мартынову, которому вынесли строгий приговор — запрет посещения стадиона РПЛ на 18 месяцев. Причина — снятая во время игры защитная маска, которую по обновленному регламенту лиги нельзя снимать зрителям на трибунах. Также необходимо находиться в перчатках.

— 27 июля 2020 года в Кировском районном суде Самары было рассмотрено дело в отношении болельщика ПФК «Крылья Советов» Дмитрия Мартынова. Он был привлечен к административной ответственности по статье 20.31 ч. 3 КоАП. В результате судом на Мартынова наложен административный штраф в размере 10 000 рублей и административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 18 месяцев. Нарушением явилось неисполнение Мартыновым требований порядка нахождения на стадионе в части, касающейся ношения маски, и не реагирование на неоднократные замечания контролеров-распорядителей.



Несмотря на то, что наш клуб считает крайне недопустимым любое правонарушение как на территории стадиона, так и за его пределами, мы относимся к вынесенному приговору как к чрезмерно строгому. Дмитрий подал апелляцию на решение суда, и футбольный клуб «Крылья Советов» окажет ему поддержку, — говорится в заявлении самарской команды на официальном сайте «крылышек».

Напомним, что по итогам сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ. 2 августа команда на «Самара Арене» сыграет против «Балтики» из Калининграда.

Почитать подробнее о ситуации, в которой оказались самарские футболисты можно в материале «Реального времени».