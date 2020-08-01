Команда «КАМАЗ мастер» провела тренировочные сборы с юными пилотами — видео

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Команда «КАМАЗ-мастер» провела тренировочные сборы в Астраханской области вместе с юными пилотами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам пилота команды Эдуарда Николаева, спортсмены привлекали к тренировкам подрастающих пилотов впервые. Двоим из них — по 14 лет, двум другим — по 19.

В этом году календарь выступлений поменяется, но пилоты готовы к любым поворотам.