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Команда «КАМАЗ мастер» провела тренировочные сборы с юными пилотами — видео

23:24, 01.08.2020
Команда «КАМАЗ мастер» провела тренировочные сборы с юными пилотами — видео
Фото: скриншот

Команда «КАМАЗ-мастер» провела тренировочные сборы в Астраханской области вместе с юными пилотами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам пилота команды Эдуарда Николаева, спортсмены привлекали к тренировкам подрастающих пилотов впервые. Двоим из них — по 14 лет, двум другим — по 19.

В этом году календарь выступлений поменяется, но пилоты готовы к любым поворотам.

СпортОбщество Татарстан
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