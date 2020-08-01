Новый памятник в Бавлах и мост от инициативного татарстанца: новые посты глав районов Татарстана 1 августа

В Актанышском районе для выдающихся выпускников школы и победителей олимпиад устроили представление на стадионе. Для ребят постелили ковровую дорожку, показали татарский народный танец. Видео с мероприятия выложил у себя на странице глава Актанышского района Энгель Фаттахов.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сегодня поучаствовал в открытии памятника пограничникам.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин похвастался новым мостом в деревне Чемерцы, который появился по инициативе местного жителя. Видимо, история пенсионера Николая Трофимова, который своими силами восстановил мост около поселка Крутушка в Казани, вдохновляет других татарстанцев на благоустройство родного края.



В Елабуге сегодня, несмотря на дождь, вовсю идет работа по переводу высоковольтных воздушных линий в кабельные. Нависающие линии и старые опоры больше не будут портить вид проспекта Нефтяников, заверил своих подписчиков руководитель Елабужского района Рустем Нуриев.

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, который по примеру президента Татарстана Рустама Минниханова, желает свои подписчикам доброго утра в «Инстаграме», решил опубликовать свое селфи вместо традиционных фото мест района.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов выложил фото своих домашних животных — кота и собаки. Подписчики умилились животным и восхитились их дружбой. Хотя, судя по фото, кот не особо рад такому товарищу.

Также Иванов опубликовал детское фото со своей первой учительницей, чем тоже порадовал своих подписчиков.

Татьяна Леухина