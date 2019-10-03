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Минниханов поблагодарил пенсионера, который своими силами восстановил мост близ Крутушки

11:24, 03.10.2019 1
Минниханов поблагодарил пенсионера, который своими силами восстановил мост близ Крутушки
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил пенсионера Николая Трофимова, который своими силами восстановил мост около поселка Крутушка. Об этом глава республики написал в соцсети.

До недавнего времени мост находился в плачевном состоянии, по нему было опасно ходить. Кроме того, пенсионер принял активное участие в субботнике по благоустройству переправы.

Также Минниханов поручил администрации Высокогорского района следить за техническим состоянием моста и впредь быть внимательнее к обращениям граждан.

Ранее видеоблогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором рассказал о благоустроенных набережных Татарстана.

ТехнологииМедиаОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Молодец пенсионер и наш руководитель! Таких людей как этот человек надо на руках носить. А то бывают случаи, что местные власти и сами не ремонтируют и людей наказывают за самоуправство.
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