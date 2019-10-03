Минниханов поблагодарил пенсионера, который своими силами восстановил мост близ Крутушки

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил пенсионера Николая Трофимова, который своими силами восстановил мост около поселка Крутушка. Об этом глава республики написал в соцсети.

До недавнего времени мост находился в плачевном состоянии, по нему было опасно ходить. Кроме того, пенсионер принял активное участие в субботнике по благоустройству переправы.

Также Минниханов поручил администрации Высокогорского района следить за техническим состоянием моста и впредь быть внимательнее к обращениям граждан.

Ранее видеоблогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором рассказал о благоустроенных набережных Татарстана.