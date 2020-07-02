В Татарстане конструкция детской площадки упала на ребенка — возбуждено дело
Следком возбудил дело по признакам преступной халатности после проверки ЧП в Тукаевском районе Татарстана. 6 мая с детской площадки в селе Тлянче-Тамак госпитализировали шестилетнюю девочку, на нее упала металлическая лесенка-мостик.
Врачи диагностировали у пострадавшей переломы ключицы и челюсти, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.
Силовики намерены дать юридическую оценку действиям ответственных за безопасность на данной детской площадке.ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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