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В Татарстане конструкция детской площадки упала на ребенка — возбуждено дело

15:32, 02.07.2020
В Татарстане конструкция детской площадки упала на ребенка — возбуждено дело
Фото: Следком по РТ

Следком возбудил дело по признакам преступной халатности после проверки ЧП в Тукаевском районе Татарстана. 6 мая с детской площадки в селе Тлянче-Тамак госпитализировали шестилетнюю девочку, на нее упала металлическая лесенка-мостик.

Врачи диагностировали у пострадавшей переломы ключицы и челюсти, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

Силовики намерены дать юридическую оценку действиям ответственных за безопасность на данной детской площадке.

ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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