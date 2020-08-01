Новичок «Рубина» Деспотович получил приз за лучший гол сезона в РПЛ

Новичок казанского «Рубина», 28-летний сербский нападающий Джордже Деспотович, стал автором лучшего гола прошедшего сезона в Российской Премьер-лиге.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Оренбург» и забил ударом через себя в ворота «Ахмата» в матче четвертого тура РПЛ. Лучший гол сезона выбирался голосованием представителей РПЛ и экспертов «Матч ТВ», сообщается в официальном телеграм-канале лиги.

Напомним, что Деспотович в это межсезонье подписал трехлетний контракт с казанским клубом. Подробнее о переходе серба в «Рубин»- в материале «Реального времени».

Ранее грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона.