Новичок «Рубина» Деспотович получил приз за лучший гол сезона в РПЛ
Новичок казанского «Рубина», 28-летний сербский нападающий Джордже Деспотович, стал автором лучшего гола прошедшего сезона в Российской Премьер-лиге.
В минувшем сезоне футболист выступал за «Оренбург» и забил ударом через себя в ворота «Ахмата» в матче четвертого тура РПЛ. Лучший гол сезона выбирался голосованием представителей РПЛ и экспертов «Матч ТВ», сообщается в официальном телеграм-канале лиги.
Напомним, что Деспотович в это межсезонье подписал трехлетний контракт с казанским клубом. Подробнее о переходе серба в «Рубин»- в материале «Реального времени».
Ранее грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона.СпортФутбол Татарстан
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