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Новичок «Рубина» Деспотович получил приз за лучший гол сезона в РПЛ

18:43, 01.08.2020
Новичок «Рубина» Деспотович получил приз за лучший гол сезона в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Новичок казанского «Рубина», 28-летний сербский нападающий Джордже Деспотович, стал автором лучшего гола прошедшего сезона в Российской Премьер-лиге.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Оренбург» и забил ударом через себя в ворота «Ахмата» в матче четвертого тура РПЛ. Лучший гол сезона выбирался голосованием представителей РПЛ и экспертов «Матч ТВ», сообщается в официальном телеграм-канале лиги.

Напомним, что Деспотович в это межсезонье подписал трехлетний контракт с казанским клубом. Подробнее о переходе серба в «Рубин»- в материале «Реального времени».

Ранее грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона.

СпортФутбол Татарстан
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