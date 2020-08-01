Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона Российской Премьер-лиги, сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

Квара получил первое место сразу от 11 участников голосования, в котором принимали участие капитаны и главные тренеры команд, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители СМИ.

В минувшем чемпионате грузинский игрок казанского клуба провел 27 матчей и забил 3 гола, довольно часто признаваясь игроком встречи РПЛ. Кварацхелия стал одним из самых ярких игроков российского чемпионата этим летом. Он установил рекорд лиги по успешным обводкам за матч (11), забил один из красивейших голов после рестарта и организовал 5 из 6 забитых мячей клуба в последних матчах. Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 2024 года.



Ранее отец Хвичи рассказал о будущем сына в «Рубине».

