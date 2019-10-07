Стала известна структура первого полилингвального образовательного комплекса в Казани

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам проектирования и строительства объектов первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани. Совещание было посвящено рассмотрению возникающих в процессе работы вопросов и новых предложений по проектированию и возведению объектов комплекса.

Сначала Шаймиев отметил, что недавнее посещение объектов показало, что на сегодня все работы идут по графику.



Далее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал о ходе строительства школы по улице Бондаренко и билингвальной школы по улице Бичурина, сообщает пресс-служба президента РТ.

Следом министр образования и науки РТ Рафис Бурганов представил структуру полилингвального комплекса. Это начальная школа на 600 человек (реконструируемое здание МАОУ СОШ №165 по ул. Бичурина), билингвальная школа на 800 человек (пристрой к МАОУ СОШ №165 по ул. Бичурина), полилингвальная школа на 1224 человека по ул. Бондаренко, а также интернат на 240 человек по ул. Бондаренко и загородный круглогодичный Центр дополнительного образования в Арском районе РТ.