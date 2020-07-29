СМИ: российская вакцина от коронавируса поступит в оборот в августе

Вакцину от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи, передали на экспертизу. Предполагается, что она будет зарегистрирована 10—12 августа, пишет «Интефакс» со ссылкой на информированный источник.

Затем пройдет проверка вакцины в Росздравнадзоре.

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — добавил он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи уже завершил клинические испытания вакцины.