Минниханов подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы президента РТ

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию РТ документы для регистрации кандидатом на должность президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов подал документы в ЦИК РТ на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан.



Отметим, что на выборы президента РТ политические партии выдвинули пять кандидатов.

