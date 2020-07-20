Минниханов подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы президента РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию РТ документы для регистрации кандидатом на должность президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов подал документы в ЦИК РТ на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан.
Отметим, что на выборы президента РТ политические партии выдвинули пять кандидатов.
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