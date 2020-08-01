Астрофизики нашли в созвездии Геркулеса «молодую» галактику
Астрофизики обнаружили при помощи японской обсерватории «Субару» карликовую галактику HSC J1631+4426 в созвездии Геркулеса. Она больше всего подходит под характеристики первичной.
У этого скопления звезд наименьшая концентрация элементов тяжелее лития. Как показывают расчеты исследователей, Солнцу в этом отношении она уступает примерно в 62,5 раза, передает ТАСС.
Галактика расположена в 430 млн световых лет от Млечного Пути.
Первые звезды во Вселенной не имели в своем составе элементов тяжелее водорода и гелия. Из-за этого они разрастались очень большими и очень быстро выгорали.
Главный вывод, который сделали исследователи: галактики, которые состоят из первичной материи Вселенной, не только могут существовать, но и образуются в современную космологическую эпоху.
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