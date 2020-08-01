Астрофизики нашли в созвездии Геркулеса «молодую» галактику

Астрофизики обнаружили при помощи японской обсерватории «Субару» карликовую галактику HSC J1631+4426 в созвездии Геркулеса. Она больше всего подходит под характеристики первичной.

У этого скопления звезд наименьшая концентрация элементов тяжелее лития. Как показывают расчеты исследователей, Солнцу в этом отношении она уступает примерно в 62,5 раза, передает ТАСС.

Галактика расположена в 430 млн световых лет от Млечного Пути.

Первые звезды во Вселенной не имели в своем составе элементов тяжелее водорода и гелия. Из-за этого они разрастались очень большими и очень быстро выгорали.

Главный вывод, который сделали исследователи: галактики, которые состоят из первичной материи Вселенной, не только могут существовать, но и образуются в современную космологическую эпоху.