Основатель сети «Андерсон»: «Кризис не закончился, — мы просто привыкли к нему»

Основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова рассказала о своем взгляде на кризис в России. Она также прокомментировала свою новую должность — омбудсмена малого и среднего бизнеса.

«Показатели бизнеса сейчас на 60% уровня прошлого года, и это катастрофическая цифра. И надо понимать, что кризис не закончился, — мы просто привыкли к нему, как ко всему привыкаем», — заявила предпринимательница в интервью BFM.ru.

По оценке Татуловой государство предпринимает не достаточные меры для поддержки бизнеса. Она утверждает, что наиболее пострадавшими являются реальный сектор и индустрия гостеприимства.

Она также объяснила, что в команду Бориса Титова (бизнес-омбудсмен) пошла для решения проблем предпринимательского сообщества. Должность эта не оплачивается.

«Я даже не понимаю, какой у меня появится дополнительный ресурс и появится ли он вообще. Какие полномочия у меня будут? Пока этой ясности нет», — сказала Татулова.

Глобальной целью своей общественной активности предпринимательница назвала изменение страны, формирование в России новой системы ценностей.

«Мы можем до бесконечности гордиться Петром Первым, адмиралом Нахимовым, победой в Великой Отечественной войне и полетом Гагарина в космос, но нам надо осознать, что это тупик. Мы как будто все время живем прошлым», — заключила основательница сети «Андерсон».

Напомним, что в Казани кафе «Андерсон» открылось в парке Горького. Однако через некоторое время заведение начало работу под собственным брендом. Татулова рассказывала «Реальному времени», что это был единственный случай, кода сеть отобрала франшизу у партнера, поскольку он не дотягивал по качеству сервиса и кухни.