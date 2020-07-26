Жители Челнов просят власти города вернуть большие автобусы на маршруты

В Сети жители Набережных Челнов создали петицию, в которой просят вернуть на городские маршруты большие автобусы с местами для инвалидов-колясочников и детских колясок.



Челнинцы жалуются на то, что в маршрутках, которые курсируют по городу сейчас, таких мест не предусмотрено. «Во втором по величине городе Татарстана убрали большие автобусы НЕФАЗ с местами для инвалидов и детских колясок. Город, который славится производством КАМАЗа, не может обеспечить жителей достойным транспортом», — говорится в тексте петиции, которую подписали более 500 человек.

На этой неделе в Набережных Челнах легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. В результате чего общественный транспорт перевернулся и пострадали восемь человек.