Соцсети — мэру Челнов: «Где, черт возьми, большие автобусы?»

«Мы, горожане, ТРЕБУЕМ точного разъяснения»

В одном из челнинских пабликов «ВКонтакте» появилось эмоциональное послание, адресованное Наилю Магдееву. В нем мэру Набережных Челнов пишут:

«По заверениям прессы Вы обещались в мае запустить автобусы средней и большой вместимости. Май кончился, может быть вы хотя бы сделаете пресс релиз на заданную тему? Ответьте на прямой заданный вопрос? Где черт возьми большие автобусы, как передвигаться по городу молодым мамам с колясками, инвалидам или людям с переломами нижних конечностей, кроме как на такси или трамвае? Почему настолько запущена ситуация и вы отмалчиваетесь по данному поводу. Мы горожане ТРЕБУЕМ , точного разъяснения!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В комментариях к этому сообщению организовалась привычная для Челнов за последние месяцы дискуссия: горожане, как обычно, осуждают «газелистов» и вопрошают, как ездить в транспорте с колясками.

Нашлись в комментариях и те, кто объясняет отсутствие больших автобусов их низкой заполняемостью, а значит, нерентабельностью. Им в ответ приводят пример столицы республики: «В Казани нет ни одной «газельки» и большие автобусы даже не в час пик заполнены!» Привычно достается в комментариях городским властям и лично гендиректору ООО «Пассажирские перевозки» Николаю Тятюшкину.

Тема слегка актуализирована коронавирусной пандемией. Например, один пользователь пишет: «Ну да, большие автобусы сейчас, в период пандемии, были бы очень актуальны, не ездили бы мы в этих маленьких маршрутках, как кильки в консервной банке, не сохраняя никакой дистанции».

Ощущение такое, что жители уже не надеются на автобусы большой вместимости, но требуют хотя бы реакции, информации от городских властей.



Маломобильным группам — добро пожаловать в трамвай

Относительное единодушие в комментариях разбавляется редкими высказываниями в противовес. Впрочем, и это в пабликах уже проходили: пользователи задаются вопросом о том, куда, собственно, ездят мамы с колясками, пенсионеры, инвалиды и прочие маломобильные группы населения. Например, в комментариях под воззванием к мэру некто Ирина Волкова возмущенно рекомендует мамам с колясками сидеть дома и заниматься ребенком, а не «шляться по торговым центрам», и напоминает о том, что большие автобусы создают пробки.

Ближе к обеду администрация города наконец вышла в народ с официальной реакцией на воззвание. Интересно, что на этот раз администрация выпустила «на съедение» публике не пресс-секретаря мэра Римму Мухаметзянову, как в первые месяцы конфликта. Комментарий поступил от Максима Парамонова, завсектором дорожного хозяйства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Челнов:



«Уважаемый автор! После улучшения санитарно-эпидемиологической и экономической обстановки в России вопрос о закупке вместительных автобусов будет возобновлен, на данное время ведутся переговоры с финансовыми организациями по вопросу кредитования. Также прорабатываются все возможные варианты участия в республиканских и федеральных программах по приобретению автобусов большой и средней вместимости с доступной средой. В городе функционируют 12 трамвайных маршрутов, способных перевозить пассажиров с ограниченными возможностями. В мобильном приложении «Пассажир» можно отследить движение низкопольных трамвайных вагонов по маршрутам, которые отражаются оранжевым цветом».

Пять месяцев транспортного противостояния

Напомним, 5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что МУП «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Вопрос с лизинговыми платежами урегулировать не удалось, а в марте «Электротранспорт» и вовсе признал себя финансово несостоятельным. Поэтому на общественных маршрутах города сейчас остались только микроавтобусы ООО «Пассажирские перевозки», которыми владеет Николай Тятюшкин, депутат челнинского Горсовета. И ими крайне недовольны жители города.

Как сообщали челнинцы, «газельки» произвольно меняют маршруты, влезть в них всем желающим не удается, на промежуточных остановках маршрутки часто не останавливаются, водители очень не любят социальные проездные, с детской или инвалидной коляской втиснуться категорически не получается. Николай Тятюшкин тогда говорил «Реальному времени», что планы укомплектовать парк большими низкопольными автобусами есть.

Вопрос транспорта в Челнах дошел до первых лиц республики — в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему в кратчайшие сроки. Мэр Челнов Наиль Магдеев пообещал решить транспортную проблему в городе уже к маю.

В конце февраля в Набережных Челнах начали тестировать автобусы большой вместимости трех видов — Lotos (которые собираются тут же, в автограде), минские МАЗы и ульяновские SIMAZ'ы. По итогам тестирования мэрия пообещала принять решение о том, какую модель будут использовать в транспортной системе города.



Но потом еще на несколько месяцев наступило молчание, май прошел, и сегодня администрация города уже не обозначает никаких сроков, обходясь размытыми формулировками. Как понимает большинство горожан, фраза «После улучшения санитарно-эпидемиологической и экономической обстановки в России» сегодня по осмысленности приравнивается к фразе «После дождичка в четверг».

«Реальное время» продолжает следить за ситуацией.

Людмила Губаева