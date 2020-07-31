«Крылья Советов» объявили о переходе сразу семи футболистов московского «Чертаново»

Самарский футбольный клуб »Крылья Советов» на своем сайте объявили о переходе сразу семи футболистов московского «Чертаново».

В «Крылышки» пришли вратарь Иван Ломаев, защитники Максим Витюгов и Юрий Горшков, полузащитники Данил Пруцев и Роман Ежов, линию нападения усилили Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко. Также из московского «Торпедо» в Самару вернулся защитник Сергей Божин.



Напомним, по итогам сезона 2019/2020 Российской премьер-лиги «Крылья Советов» заняли 15-е место и покинули элиту российского футбола. Следующий сезон самарский клуб проведет в ФНЛ, который стартует уже завтра, 1 августа. «Крылья» начнут сезон в воскресенье домашней игрой против калининградской «Балтики».

Напомним, ранее мы писали о переходе в стан самарской команды тренера «Чертаново» Игоря Осинькина. Под его руководством московский клуб занял третье место в сезоне 2019/2020 Футбольной национальной лиги.