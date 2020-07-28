Игорь Осинькин официально возглавил самарские «Крылья Советов»

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О назначении нового специалиста объявил на своем официальном сайте «Крылья Советов».

Ранее Игорь Осинькин работал в московском клубе «Чертаново», где провел 4 года в качестве главного тренера. Также Осинькин работал в «Кубани», «Академии» и «Тольятти».

Сегодня, 28 июля, Осинькин будет представлен футболистам и тренерско-административному штабу на клубной базе, после чего приступит к работе вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.

Самарцы завершили сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий сезон самарский клуб проведет в ФНЛ, который стартует уже 1 августа.