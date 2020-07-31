Здоровый выходной: Путин подписал закон о выходном для прохождения диспансеризации

Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, который дает право на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации работникам старше 40 лет. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.



При этом за гражданами России сохраняется место работы и средний заработок. Однако закон не распространяется на работающих пенсионеров.

За выходной день будет необходимо отчитаться: предоставить работодателю справки медицинских учреждений, которые подтверждают ее прохождение.

Глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко ранее отмечала, что данный закон будет являться дополнительным гарантом прохождения диспансеризации, а также поспособствует сохранению здоровья работников.

Напомним, что до конца года в Татарстане приостанавлены медицинские осмотры и диспансеризация.