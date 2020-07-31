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Путин утвердил закон о трехдневном голосовании

15:13, 31.07.2020
Путин утвердил закон о трехдневном голосовании
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не больше трех. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение может быть принято избирательной комиссией не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума. При этом оно не подлежит пересмотру.

ЦИК Татарстана ранее выступил за проведение выборов в течение нескольких дней в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

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