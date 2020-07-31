Профучилищам Татарстана передали оборудование чемпионата с Worldskills-2019

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Оборудование, использовавшееся на чемпионате Worldskills-2019 в Казани, было передано в татарстанские колледжи и техникумы. Всего было передано оборудования на сумму 850 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.



По словам первого заместителя министра образования Татарстана Андрея Поминова, передачу оборудования организация «Worldskills России» согласовало на днях. Оборудование передается на условиях оперативного управления. Использование оборудования предполагается лишь в целях подготовки участников и для развития движения. «В свою очередь колледжи должны обеспечить его сохранность», — сказал он.

Часть оборудования с Worldskills-2019 планируется оставить в МВЦ «Казань Экспо». Там хотят создать ресурсный центр Worldskills.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил составить списки по распределению техники и мебели, закупленной к WorldSkills-2019. РТ получила 80% оборудования к соревнованиям.

