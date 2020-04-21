Татарстанские техникумы и училища получат оборудование, закупленное к WorldSkills

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать списки по распределению техники, мебели, закупленной к WorldSkills-2019. Республика получила 80% оборудования к соревнованиям.

На базе МВЦ «Казань Экспо» организована работа по передаче оборудования с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

Часть оборудования также будет размещена в создаваемом в Казани федеральном Центре технологий «Ворлдскиллс Россия». Целью его деятельности станет разработка, апробация и реализация эталонных программ подготовки по стандартам «Ворлдскиллс Россия».