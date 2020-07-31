МЧС Татарстана предупредило о грозах и шквалистом ветре

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ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий сегодня вечером и завтра днем.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» с 22 часов 31 июля до 18 часов 1 августа в Татарстане пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с (в Казани — днем), днем сильный дождь (и в Казани).



Ранее Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие пять дней.

