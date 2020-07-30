Вероятность дождей и гроз в Татарстане сохранится в ближайшие пять дней

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Согласно ему, до среды в республике по-прежнему будут бушевать грозы, сильный ветер, а температура воздуха останется вполне летней.

В пятницу, 31 июля, под действием атмосферных фронтов сохранится вероятность ливней, гроз, града. Ветер может усиливаться до 15—20 м/с, локально шквалы до 24 м/с. При этом температура сохранится на уровне 22—27 градусов тепла.

В субботу, 1 августа, и воскресенье, 2 августа, погода останется неустойчивой. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и град. Сила ветра может достигать 17—22 м/с. Температура воздуха составит от +20°С до +25°С.

По предварительной информации, в понедельник и вторник опять возможны дожди и грозы. Столбики термометров будут колебаться от +21°С до +26°С.