Шесть российских банков поддержали идею списывать деньги со «спящих» счетов

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Ряд российских банков поддержали идею разрешить списывать деньги за обслуживание или в пользу кредита со счетов, по которым долгое время не проводились транзакции.

По данным «Известий», автором инициативы стал Абсолют-банк. Идею поддержали Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Юникредит-банк, Росбанк и «Зенит».

Сейчас банки не могут списывать со счетов деньги, даже если клиент не вышел на связь. По мнению авторов, изменения позволят клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта. Пока в Центробанке не получили инициативу.

Ранее в России предложили запретить оформлять кредиты через мобильные приложения.

