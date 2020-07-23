В России предложили запретить оформлять кредиты через мобильные приложения

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Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить в России оформление кредитов через мобильные приложения банков. Соответствующее письмо он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Курдесов считает, что если мошенники получат доступ к телефонам граждан, они могут оформить на них кредиты через приложения, передает RT. При этом потерпевший может даже не знать, что на него оформлен долг.

Автор инициативы отметил, что мошенники используют разные пути для доступа в приложения, однако действуют по отработанной схеме.

Ранее сообщалось, что рынок кредитных карт в Татарстане обвалился вдвое. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, во II квартале 2020 года банки России выдали 1,4 миллиона новых кредиток.

