Следком Татарстана просит применить меры принудительного лечения в отношении насильника ребенка

Фото: следком РТ

Следственный комитет обратился в суд с постановлением о применении в отношении мужчины, изнасиловавшего 7-летнюю девочку, принудительного лечения. Об этом рассказали в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба, вечером 28 июня 2020 года в городе Чистополе 42-летний житель напал на 7-летнюю девочку, избил и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло на глазах 6-летнего мальчика, который, увидев это, пытался остановить нападавшего, однако, поняв, что ему не справиться, обратился за помощью к прохожим.

Экспертиза показала, что мужчина психически нездоров и не мог руководить своими действиями. Поэтому следствие обратилось в суд с просьбой применить меры принудительного лечения.



Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя по аналогичному преступлению.

