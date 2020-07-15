В отношении жителя Азнакаево возбудили дело — он подозревается в изнасиловании 7-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Азнакаево по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста». Он подозревается в изнасиловании 7-летней девочки в подъезде.

По версии следствия, 7 июля пьяный мужчина делал ремонт в квартире одного из домов в городе Азнакаево. Выйдя в подъезд, он увидел 7-летнюю девочку, после чего затащил в квартиру и совершил в отношении нее «действия сексуального характера». В дальнейшем он пообещал подарить ей мобильный телефон и скрылся. В тот же день девочка была доставлена в медицинское учреждение.

Свою вину мужчина признал. Скоро ему предъявят обвинение. Суд уже арестовал подозреваемого.