Пересмотр приговора по делу Кокорина и Мамаева вновь перенесен

Судебное заседание, на котором должен был быть пересмотрен приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, перенесено на 3 августа, сообщает «Чемпионат».

Такое решение вынес Московский городской суд, куда сегодня утром прибыли оба футболиста. По словам игроков, им важно добиться справедливого судебного решения, размер компенсации их не интересует.

Ранее Кокорин и Мамаев не смогли приехать на июньское заседание суда по пересмотру их дела, так как были заняты на сборах своих команд.

Напомним, что в начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

Пресненский районный суд столицы приговорил обвиняемых к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. В середине сентября прошлого года футболисты были выпущены из колонии по УДО. Павел Мамаев, с которым расторг контракт «Краснодар», стал игроком «Ростова», а Александр Кокорин отправился в аренду из «Зенита» в «Сочи».