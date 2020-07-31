Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи по поправкам в Конституцию. В том чсиел правительству и Центробанку поручено рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин дал распоряжение проанализировать поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок.
Также президент поручил подготовить предложения по оптимизации получения российского гражданства иностранцами и предложил вручать всем гражданам экземпляр обновленной Конституции одновременно с выдачей паспорта.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Поправки вступили в силу 4 июля.Общество
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