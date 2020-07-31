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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

10:28, 31.07.2020
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. По его словам, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны и способствуют укреплению межнационального согласия в обществе.

«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана», — говорится в послании, которое приводит пресс-служба Кремля.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил мусульман республики с наступившим праздником Курбан-байрам (Ид аль-адха).

ОбществоВласть Татарстан
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