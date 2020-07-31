Молодая компания на Cadillac врезалась в столб в центре Казани
Ночью в Казани группа молодых людей на автомобиле Cadillac Escalade врезалась в столб. Об этом рассказали в соцсетях.
Авария произошла на перекрестке улиц Достоевского и Айвазовского. По сообщению автора поста, в автомобиле находилась молодая компания.
«Малолетки въехали в столб на новеньком Эскалейде», — подписал фотографию автор поста.
Информации о пострадавших нет.
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