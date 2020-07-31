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Происшествия

Молодая компания на Cadillac врезалась в столб в центре Казани

08:29, 31.07.2020
Молодая компания на Cadillac врезалась в столб в центре Казани
Фото: соцсети

Ночью в Казани группа молодых людей на автомобиле Cadillac Escalade врезалась в столб. Об этом рассказали в соцсетях.

Авария произошла на перекрестке улиц Достоевского и Айвазовского. По сообщению автора поста, в автомобиле находилась молодая компания.

«Малолетки въехали в столб на новеньком Эскалейде», — подписал фотографию автор поста.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Крыму восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса с КАМАЗом.

ПроисшествияАвто Татарстан
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