Исследование: работники боятся потерять источник дохода

Фото: Илья Репин

Сервис «Работа.ру» выяснил, чего боятся современные работники компаний. Выяснилось, что большинство респондентов (62%) боятся потери дохода.

Неожиданного увольнения опасаются 19% опрошенных. Также 13% боятся заразиться коронавирусом. Еще 6% опрошенных признались, что боятся закрытия компании, в которой они работают.

При этом у 42% вообще нет накоплений при потери работы. Меньше четверти опрошенных имеют дополнительные деньги, однако их хватит не более, чем на три месяца, передает RT.

Ранее сервис «Работа.ру» изучил список вакансий этого лета и составил рейтинг необычных предложений на рынке труда.

