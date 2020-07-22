В Казани составили рейтинг необычных вакансий

Фото: Илья Репин

Сервис «Работа.ру» изучил список вакансий этого лета и составил рейтинг необычных предложений на рынке труда.

Так, этим летом в Казани ищут преподавателя психологии в школу бортпроводников. В обязанности входит разработка и проведение лекций и практических занятий. Заработная плата не указывается, решение будет приниматься в зависимости от квалификации сотрудника.

Также в контактный центр требуется представитель авиакомпании, консультирующий клиентов по вопросам разработки и проведения лекций и практических занятий.

На постоянную работу по пошиву автомобильных чехлов ищут швею с зарплатой 40 тысяч рублей. От соискателя требуют умение работать на промышленном оверлоке и прямострочной машине. Заработок зависит от фиксированного оклада и премий за выполнение плана работ.

Сменный график предлагает казанская типография с вакансией оператора полиграфического оборудования. Правда, график предполагает работу по выходным и по ночам за зарплату от 25 тысяч рублей.

За 35 тысяч в крупную розничную сеть ищут флориста. Работа подойдет тем, кто ищет подработку. График обсуждается на собеседовании.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме, заявил, что число официально безработных граждан в России выросло с начала пандемии в 3,5 раза.

