В Татарстане рассказали, кто оплатит российским туристам возможный карантин в Турции

Президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов разъяснил детали пребывания россиян на турецких курортах.

Если повышенную температуру выявят у российских туристов или их соседей в самолете и их изолируют на две недели, сумма страховки в 2 млн рублей будет покрывать расходы, связанные с карантином. «Если туриста задержали на две недели, то страховая компания покрывает эту историю», — заметил Мифтахов.

Он напомнил, что первые рейсы в Турцию состоятся 1 августа из Москвы, а из Казани, предположительно, в конце августа — начале сентября.

Ранее сообщалось, что первый рейс в Турцию из столицы Татарстана намечен на 3 августа.