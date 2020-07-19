Turkish Airlines сообщила о начале полетов в Казань с 3 августа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Уже с 3 августа самолеты из Турции должны прибыть в Казань.

Первые лайнеры перевозчик обещает прислать в Москву 20 июля. Они будут летать семь рейсов в день, передает news.ru.

Также планируется выполнять рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Еще 15 июля Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией. В Казани согласились, что готовы принимать самолеты, но подчеркнули — вопрос международного авиасообщения находится в ведении Москвы.