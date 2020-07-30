В госкомитете по туризму Татарстана рекомендовали быстрее выбирать тур, чтобы получить туристический кешбэк

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал о программе «Кешбэк для туристов» и посоветовал желающим получить его быстрее покупать туры.

Купить турпакет или проживание в классифицированной гостинице можно онлайн по карте «МИР» в августе. А заехать в санаторий или отель нужно не позднее 20 декабря этого года.

На карту вернется до 20% стоимости в течение 5 дней с момента оплаты (5 тыс. рублей — со стоимости 25 тыс. рублей, 15 тыс. рублей — от покупки свыше 70 тыс. рублей) при условии проживания 5 дней, 4 ночи.

К акции подключились уже многие регионы, в том числе и Татарстан. Но часть из них, где сейчас и без того хорошая загрузка, присоединятся к программе только с 1 октября. К таким регионам относятся Алтай, Алтайский край, Калининградская область, Краснодарский край, Севастополь, Крым, Ставропольский край.

«Нужно как можно быстрее определиться с туром, выбрать и оплатить», — порекомендовал сегодня на брифинге Сергей Иванов.

Объем федеральных средств на всю страну для этой федеральной программы ограничен — 15 млрд рублей. Иванов не исключает, что желающих будет больше, чем лимит этой программы.

Председатель комитета сообщил, что выбрать тур или гостиницу можно будет вскоре на сайте ведомства, а также на сайтах sale.russia.travel и на страничке платежной системы «Мир путешествий».



22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал программу «туристического кешбэка». Опрошенные «Реальным временем» эксперты усомнились в том, что данная мера поддержки турбизнеса будет эффективна для Татарстана. Подробности — в материале интернет-газеты.

